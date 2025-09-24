МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Мама вышла и сразу взрыв»: жительница Новороссийска показала квартиру после атаки ВСУ

Женщина назвала действия Киева терроризмом.
Дима Иванов 2025-09-24 21:53:16
Жительница Новороссийска показала «Звезде» во что превратилась квартира ее матери после атаки беспилотников ВСУ по центру города.

«Буквально за минуту мама вышла. Ее Бог спас. Она мне звонит и говорит, что наш дом взорвался. А мы живем с мужем недалеко. Мы сюда прибежали, здесь везде дым был», - рассказывает женщина.

В квартире живут три кошки. Животные сильно испугались взрыва и попрятались.

«Я считаю, что это просто какой-то терроризм. Это специально было сделано, потому что летели в дома», - заключила пострадавшая.

Ранее власти Краснодарского края сообщили, что в результате атаки беспилотников ВСУ по Новороссийску погибли два человек, более 10 получили ранения.

#Краснодарский край #Новороссийск #наш эксклюзив #последствия атаки #БПЛА ВСУ
