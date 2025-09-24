«Мама вышла и сразу взрыв»: жительница Новороссийска показала квартиру после атаки ВСУ

Жительница Новороссийска показала «Звезде» во что превратилась квартира ее матери после атаки беспилотников ВСУ по центру города.

«Буквально за минуту мама вышла. Ее Бог спас. Она мне звонит и говорит, что наш дом взорвался. А мы живем с мужем недалеко. Мы сюда прибежали, здесь везде дым был», - рассказывает женщина.

В квартире живут три кошки. Животные сильно испугались взрыва и попрятались.

«Я считаю, что это просто какой-то терроризм. Это специально было сделано, потому что летели в дома», - заключила пострадавшая.

Ранее власти Краснодарского края сообщили, что в результате атаки беспилотников ВСУ по Новороссийску погибли два человек, более 10 получили ранения.