Возросло число пострадавших от атаки дронов в центре Новороссийска

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск увеличилось до семи, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным оперштаба, все пострадавшие доставлены в больницы. Медики оценили состояние седьмого пострадавшего как легкое, трое находятся в состоянии средней тяжести, а еще трое - в тяжелом состоянии.

Жителей также предупредили, что в городе вновь звучат сирены из-за отражения очередной атаки беспилотников.

Атака украинских военных с использованием дронов на центр Новороссийска произошла днем 24 сентября. После инцидента власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.

В результате нападения погибли два человека, повреждены семь жилых домов, здание гостиницы и 20 автомобилей, три из которых полностью сгорели. Пожар на крыше дома по улице Шевченко удалось локализовать.