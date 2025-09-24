МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Возросло число пострадавших от атаки дронов в центре Новороссийска

По последним данным, пострадавших уже семеро, два человека погибли.
Дима Иванов 2025-09-24 16:29:09
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск увеличилось до семи, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным оперштаба, все пострадавшие доставлены в больницы. Медики оценили состояние седьмого пострадавшего как легкое, трое находятся в состоянии средней тяжести, а еще трое - в тяжелом состоянии.

Жителей также предупредили, что в городе вновь звучат сирены из-за отражения очередной атаки беспилотников.

Атака украинских военных с использованием дронов на центр Новороссийска произошла днем 24 сентября. После инцидента власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.

В результате нападения погибли два человека, повреждены семь жилых домов, здание гостиницы и 20 автомобилей, три из которых полностью сгорели. Пожар на крыше дома по улице Шевченко удалось локализовать.

#в стране и мире #беспилотники #ВСУ #Новороссийск #атака всу #БПЛА ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 