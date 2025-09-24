МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Два человека погибли в результате удара ВСУ по центру Новороссийска

Еще шесть человек пострадали.
Дима Иванов 2025-09-24 14:56:57
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Киевский режим нанес удар беспилотниками по центру Новороссийска в разгар рабочего дня. По предварительным данным, погибли два человека, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск"», - отметил глава региона.

По информации Кондратьева, несколько жилых домов, включая многоквартирные, и здание гостиницы получили повреждения.

Оперштаб Краснодарского края сообщает, что в больницу доставили шесть человек, включая несовершеннолетнего, трое в тяжелом состоянии.

Ранее в результате удара украинских беспилотников два человека пострадали в Ростовской области.

