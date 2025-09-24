МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Завершилась встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

Она продлилась 50 минут.
Дима Иванов 2025-09-24 20:06:03
© Фото: РИА Новости

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке завершилась.

Главы внешнеполитчиеских ведомств России и США разговаривали 50 минут.

Встреча состоялась в закрытом режиме без вступительных заявлений для журналистов.

Ранее Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром.

Глава МИД России прибыл в США ранним утром 24 сентября участия в заседаниях ГА ООН и проведения ряда двусторонних встреч.

#Сергей Лавров #сша #переговоры #га оон #Марко Рубио
