Лавров и Рубио начали встречу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Сергей Лавров встречается с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Встреча проходит на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Чиновники не стали говорить вступительные слова для журналистов, а сама встреча проходит в закрытом формате.

Ранее Лавров встретился в Нью-Йорке с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром.

Глава МИД РФ прибыл в США рано утром 24 сентября для встречи с Рубио и генсеком ООН Антониу Гуттеришем.