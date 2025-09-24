МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров и Рубио начали встречу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Встреча проходит на полях 80-й Генассамблеи ООН.
Константин Денисов 2025-09-24 19:05:30
© Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел Сергей Лавров встречается с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Встреча проходит на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Чиновники не стали говорить вступительные слова для журналистов, а сама встреча проходит в закрытом формате.

Ранее Лавров встретился в Нью-Йорке с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром.

Глава МИД РФ прибыл в США рано утром 24 сентября для встречи с Рубио и генсеком ООН Антониу Гуттеришем.

#Сергей Лавров #сша #МИД РФ #Марко Рубио
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 