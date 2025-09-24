МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров прибыл в Нью-Йорк, где встретится с Рубио и Гутерришем

Ожидается, что дипломат также примет участие в мероприятиях по линии G20, БРИКС и ОДКБ.
Глеб Владовский 2025-09-24 04:43:54
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-й сессию Генассамблеи ООН. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Ожидается, что российский дипломат примет участие в мероприятиях по линии G20, БРИКС и ОДКБ.

Кроме того, Лавров проведет ряд двусторонних встреч в рамках, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также, российский дипломат встретится в среду с госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее в МИД РФ сообщили, что будет большая повестка на переговорах Лаврова и Рубио на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

