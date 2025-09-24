МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова предупредила, что Киев начнет оттачивать террористические навыки в Европе

Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам и аэропортам, подчеркнула дипломат.
Дима Иванов 2025-09-24 19:16:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии по поводу ударов по офису Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске предупредила ЕС о возможных атаках на европейскую инфраструктуру со стороны киевского режима.

В компании сообщили, что офис КТК в Новороссийске пострадал во время массированной атаки дронов на центр города, два сотрудника получили ранения.

Захарова отметила, что киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам и аэропортам.

"Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам", - подчеркнула Захарова.

В результате удара ВСУ по центру Новороссийска погибли два человека, еще 11 человек пострадали. Пляжи курорта Сочи эвакуировали. Кроме того, власти сообщили о двух раненых после удара ВСУ по Туапсе. 

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #Владимир Зеленский #Киевский режим #БПЛА ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 