Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии по поводу ударов по офису Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске предупредила ЕС о возможных атаках на европейскую инфраструктуру со стороны киевского режима.

В компании сообщили, что офис КТК в Новороссийске пострадал во время массированной атаки дронов на центр города, два сотрудника получили ранения.

Захарова отметила, что киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам и аэропортам.

"Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам", - подчеркнула Захарова.

В результате удара ВСУ по центру Новороссийска погибли два человека, еще 11 человек пострадали. Пляжи курорта Сочи эвакуировали. Кроме того, власти сообщили о двух раненых после удара ВСУ по Туапсе.