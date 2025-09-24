МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Туристов вывели с пляжей Сочи из-за опасности атаки безэкипажных катеров

Аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает самолеты, добавили в Росавиации.
Дима Иванов 2025-09-24 16:43:14
© Фото: Екатерина Лызлова, РИА Новости

В Сочи проводится превентивная эвакуация отдыхающих с пляжей из-за атак безэкипажных катеров на Краснодарский край, при этом ситуация на курорте остается стабильной, сообщили в пресс-службе администрации города.

Губернатор Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что Новороссийск подвергся массированной атаке со стороны киевского режима, в результате которой беспилотники ударили по центру города.

По данным оперативного штаба края, пострадали семь человек, двое погибли.

В администрации Сочи пояснили, что из-за атак с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря оперативный штаб города принял решение о превентивной эвакуации отдыхающих с пляжей, но на данный момент обстановка на курорте остается штатной.

В мэрии также отметили, что при возникновении реальной угрозы во всех районах города будут активированы системы оповещения. Аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает самолеты, добавили в Росавиации.

#в стране и мире #Краснодарский край #Сочи #беспилотники #дроны #Безэкипажные катера #БПЛА ВСУ #угроза БПЛА
