Режим ЧС ввели в Новороссийске после атаки беспилотников

Два человека погибли и шесть пострадали в результате удара БПЛА ВСУ по центру города.
Дима Иванов 2025-09-24 15:17:08
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников, в результате которой погибли люди и повреждены несколько домов, сообщил мэр Андрей Кравченко.

Продолжается поиск возможных мест падения обломков беспилотников. В Технико-экономическом лицее организован стационарный пункт временного размещения. Пожар на кровле многоквартирного дома на улице Шевченко локализован, ведутся работы по его полной ликвидации. Все ресурсы и силы направлены на устранение последствий атаки, подчеркнул Кравченко.

Глава города отметил, что сформирован оперативный штаб для координации работы всех служб. После устранения угрозы БПЛА специальные группы начнут поквартирные обходы для оценки ущерба и помощи пострадавшим, а также составления плана восстановительных работ по каждому поврежденному адресу.

Кравченко подчеркнул, что угроза применения противником безэкипажных катеров и беспилотников сохраняется. Ранее сообщалось, что два человека погибли и шесть пострадали в результате удара БПЛА по центру города.

#в стране и мире #Краснодарский край #Новороссийск #БПЛА ВСУ #андрей кравченко
