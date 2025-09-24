МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мишустин анонсировал рост МРОТ на 20% с 2026 года

Россияне ощутят повышение уже с 1 января нового года.
Константин Денисов 2025-09-24 16:06:19
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2026 года МРОТ вырастет на 20%. Об этом он сообщил на заседании с членами кабинета министров.

«Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля», - сказал премьер.

В июле 2025 года с соответствующей инициативой в Госдуму обратился Минтруд.

Напомним, что текущий минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей.

Также в 2026 году увеличатся маткапитал, детские пособия и больничные.

