Мишустин анонсировал рост МРОТ на 20% с 2026 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2026 года МРОТ вырастет на 20%. Об этом он сообщил на заседании с членами кабинета министров.

«Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля», - сказал премьер.

В июле 2025 года с соответствующей инициативой в Госдуму обратился Минтруд.

Напомним, что текущий минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей.

Также в 2026 году увеличатся маткапитал, детские пособия и больничные.