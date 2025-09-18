В 2026 году увеличатся маткапитал, детские пособия и больничные

С начала 2026 года в России вырастут пособия, зависящие от МРОТ, рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, минимальный размер больничного по уходу за ребенком составит 27 тысяч рублей. Увеличится также максимальный размер больничного. Величина пособия по беременности и родам может вырасти почти на 20%.

Материнский капитал будет проиндексирован 1 февраля 2026 года. Пока размер индексации не установлен. Параметры индексации зависят от реальной инфляции, а не прогнозной, подчеркнула депутат.

Сейчас размер маткапитала составляет 690 266 рублей на первого ребенка. При рождении второго ребенка семья может получить еще 221 895 рублей.

Кроме того, с 2026 года вводится вычет по НДФЛ для родителей с двумя и более детьми. Право на него имеют семьи со среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточного минимума. Возврат НДФЛ может составлять до 7%.

При этом размер единого пособия на детей не изменится с 1 января 2026 года для нынешних получателей. Его будут рассчитывать по новому прожиточному минимуму после истечения 12 месяцев.

Ранее правительство утвердило календарь индексации пенсий на следующий год. Ее проведут в два этапа.