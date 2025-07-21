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Минтруд предложил увеличить МРОТ до 27 тысяч рублей в 2026 году

Это увеличение на 20,7% по сравнению с текущим уровнем.
Владимир Рубанов 2025-07-21 12:24:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году составит 27 093 рубля. Это увеличение на 20,7% по сравнению с текущим уровнем.

Законопроект размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

МРОТ ежегодно устанавливается правительством с учетом норм федерального законодательства. Его размер должен быть не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.

Принятые подходы позволяют обеспечивать опережающий рост МРОТ по поручению президента, отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Предложенное Министерством труда повышение учитывает сложившийся уровень медианной заработной платы. Оно увеличится на величину выше инфляции.

Повышение МРОТ затронет 4,6 млн россиян. Текущий минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году МРОТ перешагнет планку в 27 тысяч рублей.

#в стране и мире #правительство #минтруд #МРОТ #Антон Котяков #минимальный размер оплаты труда
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