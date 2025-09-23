Эрдоган: Израиль «оторвался от реальности» после удара по Дохе

Президент Турции Реджеп Эрдоган на Генассамблее ООН заявил, что Израиль «полностью потерял контроль» после нападения на Катар, что доказывает, что «Нетаньяху не стремится к миру или освобождению заложников».

«Одержимая идеей земли обетованной, израильская администрация подрывает региональный мир и общие достижения человечества своей экспансионистской политикой», - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган также отметил, что израильские атаки по Сирии, Ирану, Йемену, Ливану и Газе поставили под угрозу основные права человека, женщин и детей, а также свободу слова, равенства и справедливости.

Ранее Израиль нанес удар по делегации высокопоставленных чиновников ХАМАС, которые прибыли в Доху для переговоров по урегулированию конфликта в Газе.

Президент США Дональд Трамп осудил израильскую атаку. Ранее Трамп сделал ХАМАС последнее предложение по урегулированию конфликта в Газе, представители движения были атакованы, когда прибыли в Доху для обсуждения мирных инициатив США. В Штатах заверили, что не знали о готовящемся нападении.