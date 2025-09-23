МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эрдоган: Израиль «оторвался от реальности» после удара по Дохе

Атака на Катар доказала, что Нетаньяху не стремится к миру или освобождению заложников, подчеркнул президент Турции.
Борис Чесноков Дима Иванов 2025-09-23 19:12:28
© Фото: Владимир Смирнов, РИА Новости © Видео: ТРК "ЗВЕЗДА"

Президент Турции Реджеп Эрдоган на Генассамблее ООН заявил, что Израиль «полностью потерял контроль» после нападения на Катар, что доказывает, что «Нетаньяху не стремится к миру или освобождению заложников».

«Одержимая идеей земли обетованной, израильская администрация подрывает региональный мир и общие достижения человечества своей экспансионистской политикой», - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган также отметил, что израильские атаки по Сирии, Ирану, Йемену, Ливану и Газе поставили под угрозу основные права человека, женщин и детей, а также свободу слова, равенства и справедливости.

Ранее Израиль нанес удар по делегации высокопоставленных чиновников ХАМАС, которые прибыли в Доху для переговоров по урегулированию конфликта в Газе.

Президент США Дональд Трамп осудил израильскую атаку. Ранее Трамп сделал ХАМАС последнее предложение по урегулированию конфликта в Газе, представители движения были атакованы, когда прибыли в Доху для обсуждения мирных инициатив США. В Штатах заверили, что не знали о готовящемся нападении.

