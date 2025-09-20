МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд арестовал водителя вездехода с геологами, который съехал в озеро

Его обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Владимир Рубанов 2025-09-20 08:30:14
© Фото: Telegram/prokzabkray

Каларский районный суд Забайкалья по ходатайству следствия заключил под стражу водителя вездехода, который перевозил геологов и съехал в озеро. Это 28-летний местный житель, сообщает прокуратура региона. Его обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как говорится в материалах следствия, 16 сентября он управлял МТ-ЛБ с восемью пассажирами и допустил съезд в водоем. В итоге пять человек погибли.

Ранее сообщалось, что вездеход с геологами съехал в озеро Амудиса в 15 километрах от поселка Чина. Предположительно, это случилось из-за отказа тормозов.

Четыре человека спаслись. Они примерно через сутки смогли выйти на связь и сообщить о случившемся. Позже тела погибших достали из воды.

Прокурор поддержал заключение водителя под стражу, учитывая тяжесть преступления и личность обвиняемого, говорится в сообщении.

#в стране и мире #вездеход #забайкальский край #Геологи #арест #суд #Озеро #следствие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 