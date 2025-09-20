Суд арестовал водителя вездехода с геологами, который съехал в озеро

Каларский районный суд Забайкалья по ходатайству следствия заключил под стражу водителя вездехода, который перевозил геологов и съехал в озеро. Это 28-летний местный житель, сообщает прокуратура региона. Его обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как говорится в материалах следствия, 16 сентября он управлял МТ-ЛБ с восемью пассажирами и допустил съезд в водоем. В итоге пять человек погибли.

Ранее сообщалось, что вездеход с геологами съехал в озеро Амудиса в 15 километрах от поселка Чина. Предположительно, это случилось из-за отказа тормозов.

Четыре человека спаслись. Они примерно через сутки смогли выйти на связь и сообщить о случившемся. Позже тела погибших достали из воды.

Прокурор поддержал заключение водителя под стражу, учитывая тяжесть преступления и личность обвиняемого, говорится в сообщении.