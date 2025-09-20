МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Португалия заявила, что признает Палестину в воскресенье

Палестина признана 148 членами ООН.
Екатерина Пономарева 2025-09-20 07:02:46
© Фото: Xun Wei, Global Look Press

Португалия признает государственность Палестины перед сессией высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Португалии.

Португалия станет десятой страной-членом НАТО, которая признает Палестину. Представители десяти государств намерены объявить об этом в воскресенье, 22 сентября, в ходе конференции в ООН. В число этих стран входят: Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Португалия, уточнил советник президента Франции Эмманюэля Макрона.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. СССР признал Государство Палестина еще в 1988 году.

Великобритания также намерена признать Палестину на предстоящих выходных после окончания визита президента США Дональда Трампа в страну.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина в сентябре на заседании ГА ООН. По его мнению, считает, сейчас очень важно положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению.

#НАТО #палестина #Португалия
