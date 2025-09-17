МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Times: Британия признает Палестину на этих выходных

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на этих выходных признает Палестину.
Дарья Ситникова 2025-09-17 23:25:00
© Фото: Wang Muhan, XinHua, Globallookpress

Великобритания намерена признать Палестину на предстоящих выходных после окончания визита президента США Дональда Трампа в страну. Об этом сообщила газета Times.

«(Премьер Великобритании - Прим. ред.) Кир Стармер на этих выходных официально признает Палестину», - указано в материале.

Ранее Великобритания пригрозила Израилю признанием Палестины перед Генассамблеей ООН в сентябре в случае нарушения соглашения о перемирии в секторе Газа.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и министр иностранных дел страны Ксавье Беттель рассказали, что тоже поддержат это решение и признают Палестину.

На заявление Лондона тут же ответили в Израиле, отметив, что Тель-Авив может прекратить сотрудничать с Великобританией в сфере обороны и безопасности, если там признают Палестину.

#Великобритания #палестина #лондон #признание
