Инвестиции и банковская система: в Южной Осетии прошел второй день форума

Многочисленные павильоны с лучшей продукцией, отличительная особенность которой - экологичность. Все это лишь часть успешных проектов, которые презентуют на I Международном экономическом форуме в Южной Осетии.

«Это событие подчеркивает, что Южная Осетия вступает в новый этап развития. Мы укрепляем государственность, делаем первые шаги на пути к устойчивому экономическому росту, открыты для партнерства и инвестиций», - заявил президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.

Делегаты из России, Абхазии, Никарагуа, Приднестровья, Северного Кавказа, были и партнеры из Китая.

«Это не просто гости. У нас же здесь не гостиничный форум, у нас экономический форум. Ребята, которые буквально завтра приступят к реализации своего проекта в Южной Осетии. Проект по устройству тепличного хозяйства. Их оборудование уже выгружается в новороссийском порту и в ближайшее время прибудет в Южную Осетию. И они запустят проект по тепличному хозяйству. Это инвесторы, которые на полях форума об этом рассказали и поделились таким позитивом», - рассказал торговый представитель Республики Южная Осетия в Российской Федерации Таймураз Гогинов.

На форуме представили первую банкноту Нацбанка республики. Тираж - двадцать тысяч экземпляров. Приобрести купюру можно будет в местных коммерческих банках, салонах сотовой связи и других торговых точках, в том числе, и в крупнейших российских городах - Москве и Санкт-Петербурге.

«Это памятная банкнота, которая призвана популяризировать Южную Осетию во всем мире. Буквально через три дня наша банкнота будет выставлена на крупнейшей выставки в Европе, которую посещают порядка 100 000 человек в неделю. Там с нашим триколором, с нашей символикой будет представлена первая банкнота Республики Южная Осетия. Дальше в планах посещение азиатского региона. Это Дубай, Сингапур, Шанхай. И закончим год Гонконгом, тоже крупнейшей выставкой», - поделился председатель Национального банка Южной Осетии Сослан Бекоев.

Ну а дальше - снова к жарким дискуссиям. На форуме обсуждают, какой будет банковская система и как поддержат инвесторов. Среди модераторов и ведущая «Звезды» Мария Семенова. Инвесторов привлекают полезные ископаемые и сырье, агропромышленный потенциал, туристический и не только.

«Это прежде всего инвестиционный потенциал. Это возможность выстраивать межгосударственные отношения. Это возможность для бизнеса найти себе партнеров, это возможность привлечь инвестиции и обеспечить социально-экономическое развитие государства. Подобные площадки дают возможность всем участникам получить то, ради чего они существуют», - полагает первый заместитель гендиректора АО «Кавказ.РФ» Андрей Цемахович.

Форум длится три дня, завтра - последний. По программе он будет самым насыщенным.