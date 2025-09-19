МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Инвестиции и банковская система: в Южной Осетии прошел второй день форума

Завтра самый последний и самый насыщенный день I Международного экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций».
Валерия Кваше 2025-09-19 22:15:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Многочисленные павильоны с лучшей продукцией, отличительная особенность которой - экологичность. Все это лишь часть успешных проектов, которые презентуют на I Международном экономическом форуме в Южной Осетии.

«Это событие подчеркивает, что Южная Осетия вступает в новый этап развития. Мы укрепляем государственность, делаем первые шаги на пути к устойчивому экономическому росту, открыты для партнерства и инвестиций», - заявил президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.  

Делегаты из России, Абхазии, Никарагуа, Приднестровья, Северного Кавказа, были и партнеры из Китая.

«Это не просто гости. У нас же здесь не гостиничный форум, у нас экономический форум. Ребята, которые буквально завтра приступят к реализации своего проекта в Южной Осетии. Проект по устройству тепличного хозяйства. Их оборудование уже выгружается в новороссийском порту и в ближайшее время прибудет в Южную Осетию. И они запустят проект по тепличному хозяйству. Это инвесторы, которые на полях форума об этом рассказали и поделились таким позитивом», - рассказал торговый представитель Республики Южная Осетия в Российской Федерации Таймураз Гогинов.

На форуме представили первую банкноту Нацбанка республики. Тираж - двадцать тысяч экземпляров. Приобрести купюру можно будет в местных коммерческих банках, салонах сотовой связи и других торговых точках, в том числе, и в крупнейших российских городах - Москве и Санкт-Петербурге.

«Это памятная банкнота, которая призвана популяризировать Южную Осетию во всем мире. Буквально через три дня наша банкнота будет выставлена на крупнейшей выставки в Европе, которую посещают порядка 100 000 человек в неделю. Там с нашим триколором, с нашей символикой будет представлена первая банкнота Республики Южная Осетия. Дальше в планах посещение азиатского региона. Это Дубай, Сингапур, Шанхай. И закончим год Гонконгом, тоже крупнейшей выставкой», - поделился председатель Национального банка Южной Осетии Сослан Бекоев.

Ну а дальше - снова к жарким дискуссиям. На форуме обсуждают, какой будет банковская система и как поддержат инвесторов. Среди модераторов и ведущая «Звезды» Мария Семенова. Инвесторов привлекают полезные ископаемые и сырье, агропромышленный потенциал, туристический и не только.

«Это прежде всего инвестиционный потенциал. Это возможность выстраивать межгосударственные отношения. Это возможность для бизнеса найти себе партнеров, это возможность привлечь инвестиции и обеспечить социально-экономическое развитие государства. Подобные площадки дают возможность всем участникам получить то, ради чего они существуют», - полагает первый заместитель гендиректора АО «Кавказ.РФ» Андрей Цемахович.

Форум длится три дня, завтра - последний. По программе он будет самым насыщенным.

#Экономика #форум #Банки #Южная Осетия #Инвестиции #цхинвал
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 