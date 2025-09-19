МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Южной Осетии презентуют экологический знак для местной продукции

Чистота и экологичность продукции станет визитной карточкой Южной Осетии и конкуретным преимуществом ее бизнеса, подчеркнул Таймураз Гогинов.
Ян Брацкий 2025-09-19 17:13:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Основным приоритетом бизнеса в Южной Осетии является экологичность и чистота продукции. Об этом заявил торговый представитель Республики Южная Осетия в Российской Федерации Таймураз Гогинов перед стартом панельной сессии I Международного экономического форума, модератором которой является ведущая телеканала «Звезда» Мария Семенова.

«Явным приоритетом является сохранение нашей природы. Мы ни в коем случае не будем запускать какие-то предприятия, которые могут навредить нашей экологии. То есть, приоритет - экология. Это не только наш приоритет, но и наша конкурентная сторона», - сказал Гогинов.

Завтра на полях форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций» состоится презентация экологического знака. Он станет настоящей маркой качества, под которой будут производиться и реализовываться экологически чистые продукты, отметил Гогинов.

«Завтра пройдет презентация нашего экологического знака, который будет присуждаться товарам, соответствующим требованиям чистоты продукта. У нас в Южной Осетии таких товаров немало и мы рады, что мы приоритетом сделаем чистоту и заботу о нашей маленькой и красивой стране», - подчеркнул собеседник «Звезды».

О важности экологической составляющей в бизнесе Таймураз Гогинов говорил накануне, на полях форума. В пример торговый представитель Южной Осетии в России привел местных экспортеров яблок. Только в этом году они поставили на российские прилавки более шести тысяч тонн свежих фруктов, которые соответствуют самым высоким стандартам экологичности.

