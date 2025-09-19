МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Председатель Нацбанка Южной Осетии рассказал, когда ждать новых банкнот

Памятная банкнота выпущена для продвижения культурных ценностей Южной Осетии, укрепления национального самосознания и повышения престижа государства.
Ян Брацкий 2025-09-19 15:06:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Презентация Национальным банком Южной Осетии первой банкноты номиналом в 100 заринов - историческое событие. Таким мнением поделился председатель Банка Алании Сослан Бекоев.

«Банкнота не последняя, мы планируем выпуск всей линейки купюр номиналом от 5 до 100 заринов. Эта работа не одного года, она будет растянута на несколько лет. В год одну или две банкноты мы будем выпускать. Чтобы сохранялся интерес к нашей купюре, мы не можем сразу выпустить всю линейку. Сегодня выпустили первую, номиналом в 100 заринов. По ощущениям, на нее будет большой спрос, но тираж ограничен», - предупредил Бекоев.

Данная банкнота уже в ближайшее время станет редкостью, приобрести которую можно будет только на вторичном рынке, уверен председатель Банка Алании.

«Банкнота является платежным средством в Республике Южная Осетия, но в рознице она ходить не будет. Она является памятной, но это настоящие деньги, банк гарантирует ее обмен по номиналу. У нас рублевая зона, на данном этапе это больше памятная купюра, это о коллекциях и об инвестициях», - уточнил Сослан Бекоев.

Новую банкноту Нацбанк Южной Осетии представил на форуме «Южная Осетия. Горизонты инвестиций», открытие которого состоялось накануне. Первым покупателем купюры стал президент республики Алан Гаглоев.

Проект был инициирован в 2024 году главой Южной Осетии и реализован совместно с российским Гознаком. Памятная банкнота выпущена для продвижения культурных ценностей Южной Осетии, укрепления национального самосознания и повышения престижа государства на международной арене.

#Южная Осетия #цхинвал #наш эксклюзив #банкнота #Нацбанк #Сослан Бекоев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 