Председатель Нацбанка Южной Осетии рассказал, когда ждать новых банкнот

Презентация Национальным банком Южной Осетии первой банкноты номиналом в 100 заринов - историческое событие. Таким мнением поделился председатель Банка Алании Сослан Бекоев.

«Банкнота не последняя, мы планируем выпуск всей линейки купюр номиналом от 5 до 100 заринов. Эта работа не одного года, она будет растянута на несколько лет. В год одну или две банкноты мы будем выпускать. Чтобы сохранялся интерес к нашей купюре, мы не можем сразу выпустить всю линейку. Сегодня выпустили первую, номиналом в 100 заринов. По ощущениям, на нее будет большой спрос, но тираж ограничен», - предупредил Бекоев.

Данная банкнота уже в ближайшее время станет редкостью, приобрести которую можно будет только на вторичном рынке, уверен председатель Банка Алании.

«Банкнота является платежным средством в Республике Южная Осетия, но в рознице она ходить не будет. Она является памятной, но это настоящие деньги, банк гарантирует ее обмен по номиналу. У нас рублевая зона, на данном этапе это больше памятная купюра, это о коллекциях и об инвестициях», - уточнил Сослан Бекоев.

Новую банкноту Нацбанк Южной Осетии представил на форуме «Южная Осетия. Горизонты инвестиций», открытие которого состоялось накануне. Первым покупателем купюры стал президент республики Алан Гаглоев.

Проект был инициирован в 2024 году главой Южной Осетии и реализован совместно с российским Гознаком. Памятная банкнота выпущена для продвижения культурных ценностей Южной Осетии, укрепления национального самосознания и повышения престижа государства на международной арене.