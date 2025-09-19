МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин обсудил с губернатором Пермского края ситуацию в регионе

Глава государства находится в Перми с рабочей поездкой.
Ян Брацкий 2025-09-19 20:45:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в рамках своего визита в регион.

«Дмитрий Николаевич, поговорим по основным направлениям развития края. В презентации так и написали: "опорный край державы" - в этом есть большой смысл», - сказал Путин на встрече.

Напомним, сегодня президент приехал в Пермский край с рабочей поездкой. В День оружейника глава государства посетил «Мотовилихинские заводы» – одно из ведущих предприятий ОПК и встретился с его сотрудниками.

Президент также ознакомился с выставкой образцов вооружений и военной техники.

Верховному главнокомандующему показали передовые РСЗО, артиллерийские установки, БПЛА и средства противодействия дронам. Особое внимание уделили высоким технологиям.

#Путин #Пермский край #Кремль #Президент #губернатор #Махонин
