Путин обсудил с губернатором Пермского края ситуацию в регионе

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в рамках своего визита в регион.

«Дмитрий Николаевич, поговорим по основным направлениям развития края. В презентации так и написали: "опорный край державы" - в этом есть большой смысл», - сказал Путин на встрече.

Напомним, сегодня президент приехал в Пермский край с рабочей поездкой. В День оружейника глава государства посетил «Мотовилихинские заводы» – одно из ведущих предприятий ОПК и встретился с его сотрудниками.

Президент также ознакомился с выставкой образцов вооружений и военной техники.

Верховному главнокомандующему показали передовые РСЗО, артиллерийские установки, БПЛА и средства противодействия дронам. Особое внимание уделили высоким технологиям.