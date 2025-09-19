Рост «правых» и глубокий кризис: на каком фоне ЕС принял 19-й пакет санкций против РФ

Европе болезненно дается отказ от социального государства, и первой на себе это ощутила Франция, где накануне, по подсчетам местных профсоюзов, против режима жесткой экономии и политики Макрона в Париже, Марселе, Лионе и Нанте на улицы вышло около миллиона человек.

По официальным данным, участников было вдвое меньше, но все равно это самая массовая акция протеста с пенсионной реформы, то есть за последние два года. Полиция, по всей видимости, получила приказ к жесткому разгону. Больше трехсот человек задержаны, некоторые получили травмы.

В рамках крупнейшей со времен Холодной войны программы перевооружения расходы на оборону в ближайшие десять лет должны вырасти в 2,5 раза - до 5% ВВП. Европа готовится к военному столкновению с Россией и, как пишет Financial Times, приносит в угоду вопросов безопасности благополучие граждан.

Уровень бедности во Франции вырос до рекордного показателя за последние тридцать лет - выше 15%. Газета Le Monde откровенно называет день гражданского неповиновения первым серьезным вызовом для правительства Себастьяна Ле Корню, бывшего министра обороны, и следствием крайне непопулярной политики Макрона.

«Президент - источник хаоса, и всё, что произошло в последнее время, - результат его действий», - высказался Жан-Люк Меланшон, бывший депутат Европарламента.

На этом фоне в самых разных странах фиксируют рост популярности ультраправых партий. В Германии на пятки блоку ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который также призывает к увеличению военных расходов за счет социальных обязательств государства, наступает партия «Альтернатива для Германии». Если бы выборы прошли в это воскресенье, то за нее бы проголосовали 26% избирателей. Столько же, сколько за партию действующего канцлера, который занял этот пост лишь в мае. То есть уже сейчас фиксируют усталость избирателей.

«Когда немцы говорили, что могут решить проблему нелегальной миграции, это была другая Германия. С тех пор стало ясно, что они практически ничего не могут сделать. Их автомобильная промышленность в руинах, а сами они в долгах и берут кредиты», - заявил Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

И пока европейцам предлагают все потуже затягивать пояса, брюссельская бюрократия, затянув вентиль, взялась и за импорт сжиженного природного газа. И хотя в этом году объемы его закупок лишь выросли по сравнению с прошлым на треть - до 4,5 миллиардов евро, сегодня в рамках 19-го пакета санкций, с которым в ЕС до последнего оттягивали, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что от сжиженного природного газа из России откажутся на год раньше запланированного - к 1 января 2027-го.

«Военная экономика России поддерживается доходами от экспорта полезных ископаемых. Мы намерены его сократить. Поэтому мы запрещаем поставки российских энергоносителей на европейские рынки. Пора перекрыть этот кран. Мы к этому готовы. Мы экономим энергию, диверсифицируем поставки, инвестируем в низкоуглеродные источники энергии, как никогда раньше. И сегодня эти усилия приносят плоды», - сказала фон дер Ляйен.

Но, видимо, предвидя возможные упреки в свой адрес со стороны стран, заинтересованных в продолжении российских поставок, глава Еврокомиссии поспешила их успокоить, заверив, что предстоящая зима пройдет для них безболезненно. Хотя начиная с апреля темпы закачки газа в хранилища упали до минимума.

Кроме этого на 20% снижен и так называемый потолок цен на нефть - до сорока семи долларов, шестидесяти центов за баррель. Кроме этого введен запрет на поставки крупнейших российских компаний и санкции против так называемого «теневого флота».

Раньше введение подобных ограничений приводило к тому, что танкеры, которые прежде шли в Европу, уплывали в Азию. Но и здесь определенное лукавство. ЕС все равно продолжал закупать российские полезные ископаемые.

«Мы видим рост поставок, даже трубопроводного газа. СПГ также поступает, они его переваливают и перепродают в том числе. Альтернатива у них есть, только альтернатива стоит кратно дороже - это американский СПГ», - рассказывает Александр Пасечник, руководитель аналитического управления фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Считается, что снижение потолка цен на нефть - одно из требований Трампа, который таким образом намерен принудить Россию сесть за стол переговоров с Украиной. А вот от ужесточения требований при выдаче шенгенских виз в Брюсселе, по всей видимости, пока решили отказаться. Она и так сократилась до минимума с начала спецоперации.