МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что Великобритания поддержала отказ от закупок нефти в РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддерживает его в том, что Европа должна отказаться от российской нефти.
Сергей Дьячкин 2025-09-18 21:50:55
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сказал, что власти Британии поддержали отказ от закупок нефти в России странами Европы.

По словам американского лидера, это подтвердил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Об этом президент США рассказал Reuters с борта собственного самолета по итогам государственного визита в Великобританию.

«Стармер согласен, что Европа должна перестать закупать российскую нефть», - заявил Трамп.


Ранее Трамп уже неоднократно высказывался о санкциях Европы против России как о «недостаточно жестких».

Он обещал сам ввести «серьезные санкции» против России, только когда все страны НАТО начнут действовать сообща и перестанут покупать российскую нефть.

#Дональд Трамп #нефть #евросоюз #санкции #Великобритания #экспорт рф #кир стармер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 