Трамп заявил, что Великобритания поддержала отказ от закупок нефти в РФ

Президент США Дональд Трамп сказал, что власти Британии поддержали отказ от закупок нефти в России странами Европы.

По словам американского лидера, это подтвердил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Об этом президент США рассказал Reuters с борта собственного самолета по итогам государственного визита в Великобританию.

«Стармер согласен, что Европа должна перестать закупать российскую нефть», - заявил Трамп.



Ранее Трамп уже неоднократно высказывался о санкциях Европы против России как о «недостаточно жестких».

Он обещал сам ввести «серьезные санкции» против России, только когда все страны НАТО начнут действовать сообща и перестанут покупать российскую нефть.