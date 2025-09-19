Еврокомиссия утвердила содержание 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщила представитель организации Паула Пиньо.

«Мы можем подтвердить, что комиссия приняла новый пакет санкций против России, 19-й пакет», - сказала она на брифинге в Брюсселе, трансляция которого велась на сайте ЕК.

Очередной санкционный пакет содержит полный запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромом»; санкции в отношении 118 судов, подозреваемых в причастности к «теневому флоту» России; отказ от сжиженного природного газа из РФ к 1 января 2027 года; снижение потолка цен на энергоносители из нашей страны до $45,6 за баррель; ограничения против платежной системы «Мир»; рестрикции в адрес 45 компаний.

Кроме того, официальный Брюссель намерен в скором времени выдвинуть новые предложения об использовании замороженных активов Российской Федерации для нужд Украины.

Ранее политолог Юрий Самонкин рассказал, почему Евросоюз постоянно откладывает принятие 19-го пакета санкций, продолжая играть в «карманную русофобию». Дело в том, что отдельно взятые страны ЕС полностью зависят от российского СПГ и в условиях отсутствия альтернатив отказываться от него не собираются.

Что касается России, то она даже не заметит отсутствия европейского рынка, потому что уже сейчас большинство экспортных потоков переориентированы на страны Юго-Восточной Азии, в том числе Китай и Индию.