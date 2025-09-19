Российская Федерация отвергла запуск процедуры восстановления санкций против республики Исламской Республики Иран. Она не признает «ни якобы совершенных», ни дальнейших шагов в этом контексте. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности Организации объединенных наций.

Сегодня СовБез ООН отклонил проект резолюции, которая была призвана сохранить режим отмены антииранских санкций.

Небензя заявил, что с российской точки зрения не произошло никакого запуска процедуры «снэпбэка», то есть восстановления санкций против Ирана, не происходит. А внесение проекта, который рассматривался сегодня, нарушает резолюцию 2231 и Совместного всеобъемлющего плана действий.

«По этой причине РФ не признает ни якобы совершенных, ни никаких дальнейших шагов в этом контексте», - подчеркнул российский дипломат.

По словам постпреда России, СВПД предполагалось, что санкции против Ирана будут сниматься постепенно.

«По нашему твердому убеждению, нет никаких причин, по которым они не должны истечь 18 октября», - добавил Небензя.

В 2015 году Англия, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий). По ее итогам предполагалось снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение ядерной программы страны.

В предыдущий президентский срок президента США Дональда Трампа, в мае 2018 года, Америка вышла из СВПД. Следом она восстановила антииранские санкции.

В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении собственных обязательств в рамках соглашения. В частности, Тегеран отказался от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

В июне президент Трамп заявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана. По его словам, самолет ВВС США сбросил «полный боезапас бомб» на ядерный объект в иранском Фордо. После этого Василий Небензя сказал, что США проявили безразличие к угрозе радиационного заражения и рискам для гражданского населения страны.