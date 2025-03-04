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По «лисьим норам»: как Т-90 очищает от ВСУ Серебрянское лесничество

Войска «Южной» группировки продвигаются в районе Серебрянского лесничества на Северском направлении. За сутки они ликвидировали больше 200 всушников. Танкисты поддерживают огнем бойцов штурмовых групп, выжигают опорники, бьют по скоплениям украинской пехоты и техники.
Павел Кольцов 2025-03-04 00:00:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

С 8 километров и двух пристрелочных выстрелов танк Т90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожает расчет АГС противника. Автоматический гранатомет создавал немало проблем нашей пехоте.

Цель мобильная и компактная: расчет АГС - это два человека. Замаскированную в лесопосадке вражескую позицию выявила наша воздушная разведка. Она же фиксирует уничтожение.

Командира танка однополчане называют снайпером, позывной у него - Гуран. Это народность в Забайкалье. Он скромно замечает: с таким танком снайпером может стать каждый.

«С ЗОПов (закрытых огневых позиций - прим. ред.) при стрельбе помогает компьютер хорошо. Он определяет свою точку положения и, соответственно, исчисления выдает сам. Остается только навестись», - говорит Гуран.

Дома в Иркутске он работал на шахте. Звучит похоже: погрузка, проходка, взрывное дело, но опыт обращения с боевой техникой был нулевым. Уже здесь стал наводчиком, затем - командиром. Говорит, придя на СВО, сделал достойный выбор и ставит такие же цели.

«Пулеметные, минометные точки - то есть, в пределах 10 километров, куда дотягиваемся. Работаем в основном по серой зоне. Бывает, ближе выезжаем, отрабатываем. Если это помогает продвигаться штурмовикам, пехоте, любая цель - это достойно», - рассказывает он.

Механик-водитель танкистом стал тоже на спецоперации. И так вышло, что он продолжил династию.

«У меня отец был танкистом. Я подписал контракт. И я не знал и сам удивился, что сел на технику, на танк Т-90М "Прорыв". Техника надежная, безотказная. Тут коробка - полуавтомат. Там есть на рычаге кнопка специальная - усиливает скорость. Все для механика нормально сделано», - рассказывает мехвод Тоха.

Разговор перебивает сигнал дрон-детектора. Уже слышно и сам FPV-дрон. Автоматы под рукой, но без крайней необходимости лучше себя не выдавать.

Кременской лес и Серебрянское лесничество - десятки гектаров песчаной почвы и сосен. Враг нарыл здесь сеть укреплений и «лисьих нор». Наши бойцы методично вытесняют противника из лесного массива, уверенно продвигаясь севернее Белогоровки, вдоль русла реки Северский Донец. До административной границы ЛНР здесь остается меньше километра.

Угроза FPV на время миновала. Экипажи башкирского танкового полка 25-й армии продолжают боевую работу. На танке - группа антидронового прикрытия. Т-90 уезжает на закрытую огневую позицию в Серебрянском лесничестве. Будут уничтожать укрепления противника.

То тут, то там - танкисты постоянно меняют огневые позиции. Бойцы антидроновой группы встают в охранение. Навестись для опытного экипажа - минутное дело. Цель - пехота в укрытии. Следы на снегу выдали противника с головой.

Точные попадания 125-миллимитровых снарядов достают врага даже под землей.

#танкисты #ЛНР #Т-90М Прорыв #белогоровка #северский донец #Серебрянское лесничество #Кременской лес
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