Нацбанк Южной Осетии презентовал первую в истории банкноту

Первым покупателем стал президент республики Алан Гаглоев.
Владимир Рубанов 2025-09-19 13:34:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Национальный банк Южной Осетии представил первую банкноту номиналом 100 заринов. Это произошло 19 сентября на форуме «Южная Осетия. Горизонты инвестиций». Первым покупателем купюры стал президент республики Алан Гаглоев.

Проект инициирован в 2024 году главой Южной Осетии и реализован совместно с российским Гознаком. Банкнота создана Национальным банком, администрацией главы государства, Минкультуры и НИИ Южной Осетии.

Дизайн банкноты отражает богатое историческое прошлое, уникальную культуру и природные особенности региона. Ее тираж - 20 тысяч экземпляров.

На лицевой стороне расположен портрет выдающегося просветителя и основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова на фоне гор и старейшего села Нара. Рядом - традиционная осетинская арфа.

Обратная сторона банкноты демонстрирует уникальность природы республики. На ней изображены переднеазиатский леопард и вершина Бурхох.

Банкнота защищена современными технологиями Гознака - хлопковая бумага, многокомпонентный водяной знак, оптически переменные признаки, краска с ирисовым эффектом, невидимая флуоресцентная маркировка и тактильные элементы.

Памятная банкнота выпущена для продвижения культурных ценностей Южной Осетии, укрепления национального самосознания и повышения престижа государства на международной арене.

Первую в своей истории банкноту Национальный банк Южной Осетии представил на I Международном экономическом форуме в Цхинвале, который открылся 18 сентября. Он проводится в преддверии Дня республики. Этот праздник будут отмечать 20 сентября.

#Южная Осетия #деньги #наш эксклюзив #экономический форум #купюра #национальный банк #алан гаглоев
