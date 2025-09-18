Президент Южной Осетии: выбор в пользу союза с Россией был справедливым

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в преддверии 35-летия республики дал интервью агентству ТАСС. В нем глава республики, в частности, рассказал о Международном экономическом форуме «Южная Осетия. Горизонты инвестиций», который пройдет впервые.

- В этом месяце Южная Осетия отмечает исторический юбилей - 35-летие провозглашения республики. Как Вы оцениваете значение этого события? Какие главные итоги прошедшего периода Вы можете назвать?

- Провозглашение Республики Южная Осетия стало переломным моментом в нашей истории, определило дальнейшую судьбу страны.

Наш народ пережил блокаду, геноцид, разруху, но сумел выстоять, сохранил язык, культуру и создал свою государственность. Это был путь, наполненный трагедиями, но одновременно насыщенный примерами массового героизма, стойкостью и политической целеустремленностью. Южные осетины боролись за право говорить на родном языке, жить на земле предков и оставаться вместе с Северной Осетией, с Россией.

Это важный принципиальный момент. И в начале 1990-х, и в 2000-е особое раздражение у грузинских националистов и их покровителей вызывал факт пророссийский ориентации Южной Осетии. Как верно отметил один из наших историков, «южные осетины всегда рассматривали себя как часть Российской государственности... Их истребляли за то, что они не захотели выходить из России вместе с Грузией».

Прошедшие 35 лет показали - выбор, сделанный нами в 1990 году, был абсолютно обоснованным и исторически справедливым. Южная Осетия доказала свою состоятельность как государство, а союз с Россией стал залогом нашей безопасности и уверенного развития. Праздник провозглашения республики - это не только напоминание о героическом прошлом, но и ориентир на будущее. Мы обязаны передать новым поколениям стабильную и процветающую Южную Осетию.

Для этого нам необходимо укрепить экономику, повысить благосостояние народа и продолжить интеграцию с Россией. Уверен, что мы будем решать эти задачи вместе, в духе братства и доверия.

- Сколько участников, из каких стран ожидаете на первом для страны экономическом форуме? Что страна может предложить потенциальным инвесторам?

- На сегодняшний день Республика Южная Осетия переходит от восстановления к развитию. По сравнению с 2020 годом, ВВП республики вырос на 33%, среднемесячные заработные платы - на 54%, бюджетные поступления увеличились на 35%. Такие темпы роста открывают отличные перспективы для новых инвестиций.

Для демонстрации наших возможностей и создания эффективной площадки для диалога властей страны и предпринимателей 18-20 сентября в Цхинвале состоится международный форум, на котором будут обсуждаться в том числе перспективные для иностранного бизнеса направления.

Прежде всего, Южную Осетию отличает уникальный ландшафт, богатый растительный мир, благоприятный климат и обширные запасы природных ресурсов. Это открывает значительные перспективы для разноплановых проектов в сфере разведки и добычи минеральных ресурсов, АПК и развития туристической индустрии.

Для привлечения зарубежных партнеров мы предлагаем целый ряд мер поддержки, включая специальные налоговые режимы, облегченную процедуру регистрации бизнеса и государственные гарантии защиты капиталовложений. Инвесторы имеют право создавать компании с 100% иностранным капиталом, что существенно снижает риски и повышает привлекательность инвестиций.

На форуме мы ожидаем не менее 2 000 участников не только из Южной Осетии, но также делегации из России, гостей из Абхазии, Никарагуа и Венесуэлы.

В числе делегатов также ожидаются представители ВЭБ.РФ, банка ВТБ, а также Российского экспортного центра. Надеемся на достижение стратегических договоренностей, которые будут обоюдно выгодны экономике обеих стран.

- В рамках празднования 80-летия Победы в Москве вы встречались со многими лидерами государств, может ли Южная Осетия рассчитывать в ближайшей перспективе на расширение круга признавших ее независимость стран?⠀

- Вместе с Россией и Абхазией мы последовательно отстаиваем интересы наших стран на международной арене и расширяем контакты с другими государствами, несмотря на попытки давления и изоляции. Возможность участвовать в праздновании 80-летия Великой Победы наравне с крупными державами имела для нас крайне важное значение. Мы убедились в том, что все больше государств начинают игнорировать позицию Запада, который приложил много усилий к тому, чтобы блокировать процесс расширения международного признания Южной Осетии и Абхазии.

Суверенитет нашей республики является свершившимся фактом, и мировое сообщество уже убедилось в устойчивости нашей государственности. Сегодняшние геополитические изменения открывают перед нами новые возможности. Показательным сигналом стало то, что в августе США впервые отказались поддержать антироссийскую резолюцию в Совбезе ООН по Грузии - еще недавно подобное казалось невозможным. Уверен, формирование многополярного миропорядка, за который борется Россия и ее союзники, создаст дополнительные условия для расширения числа государств, готовых к сотрудничеству с Южной Осетией.

- Предварительно следующий раунд Женевских дискуссий назначен на ноябрь. Возможно ли, что в следующем раунде будет зафиксировано возвращение к проекту совместного заявления о неприменении силы, которое уже много лет блокируется грузинской стороной?

- К сожалению, говорить о готовности Тбилиси подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы в отношении Южной Осетии и Абхазии не приходится. Последние заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе ясно показали, что власти Грузии не настроены на налаживание равноправного и цивилизованного диалога. Более того, когда основная цель Женевских дискуссий, а именно подписание соглашения о неприменении силы, объявляется чем-то «несерьезным», это фактически сводит на нет многолетние усилия России, Южной Осетии и Абхазии, а также принижает значение единственной международной площадки, где проходят контакты между дипломатами наших стран.

Югоосетинская делегация уже 17 лет последовательно поднимает этот вопрос в Женеве, вместе с коллегами из Абхазии и Российской Федерации. Мы всегда исходили из того, что подписание такого соглашения стало бы отправной точкой для снижения напряженности и укрепления доверия. Однако грузинская сторона продолжает уклоняться от признания этой очевидной необходимости. При этом ее позиция находит полную поддержку западных партнеров, что позволяет Тбилиси год за годом блокировать обсуждение базового документа, без которого невозможно движение вперед.

Ситуация усугубляется сохранением в силе и так называемого закона «об оккупированных территориях», принятого еще при Михаиле Саакашвили и устанавливающего режим блокады Южной Осетии и Абхазии со стороны Грузии. Примечательно, что сам Саакашвили сейчас находится под судом, а его политическое наследие подвергается критике в Грузии, однако закон продолжает действовать и определять подход Тбилиси к нашим государствам. Это лишний раз доказывает, что декларации о приверженности миру и даже громкие заявления грузинских политиков о готовности принести извинения за прошлую агрессию не находят подтверждения в реальных шагах.

Южная Осетия вместе с Россией и Абхазией, как и прежде, будет настаивать на необходимости подписания соглашения о неприменении силы, поскольку это один из ключевых элементов всей архитектуры постконфликтного урегулирования. Но без изменения позиции Грузии прорыв в этом вопросе маловероятен.

- Россия совместно с Абхазией и Южной Осетией выступает за скорейшую делимитацию грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ. Есть ли сигналы с грузинской стороны о готовности к этому шагу. В какой срок, на ваш взгляд, возможна делимитация грузино-югоосетинской границы?

- На сегодняшний день мы не видим сигналов от грузинской стороны о готовности к началу процесса делимитации и демаркации государственной границы. В Тбилиси по-прежнему доминирует курс на игнорирование объективной реальности и на блокирование любых форм прямого взаимодействия. Вместо того, чтобы заняться вопросами, которые действительно способны укрепить стабильность и безопасность на Южном Кавказе, грузинские власти продолжают использовать международные площадки для продвижения пропагандистского лозунга о «российской оккупации» и «оккупированных территориях».

Мы со своей стороны открыто заявляем о готовности к прагматичному диалогу на равноправной основе. Но такой диалог возможен только тогда, когда грузинская политическая элита откажется от реваншистских иллюзий, признает ответственность за прошлую агрессию и перестанет рассматривать Южную Осетию как объект для «возвращения».

Что касается сроков возможной делимитации, то все зависит исключительно от готовности грузинской стороны приступить к конструктивной работе.

- Россией и Южной Осетией подписан и ратифицирован договор о развитии военно-технического сотрудничества. Как развивается сотрудничество в этой сфере? Планируются ли совместные учения с ВС РФ? Как развивается взаимодействие с 4-й военной базой РФ? Насколько важно ее расположение в Южной Осетии?

- Военное сотрудничество между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией развивается последовательно, исходя из пунктов Договора о союзничестве и интеграции 2015 года, а также соответствующих межведомственных соглашений. Главный результат нашей совместной работы - формирование единого пространства обороны и безопасности. Благодаря российскому военному присутствию и гарантиям безопасности, республика получила мир и стабильность на южных рубежах.

Особая роль, конечно же, принадлежит 4-й российской военной базе, расположенной на территории Южной Осетии. Это фактор сдерживания потенциального агрессора. Наши военные структуры поддерживают постоянный контакт с российскими коллегами, координируя свои действия. Что касается совместных учений, то такая практика существует уже давно и будет продолжена. Учебно-боевые мероприятия с участием подразделений Вооруженных сил России и силовых структур Южной Осетии направлены на отработку взаимодействия в условиях современных вызовов, на повышение уровня подготовки личного состава и укрепление общей системы обороны. Планы таких учений формируются исходя из текущей военно-политической обстановки, которая на Южном Кавказе остается достаточно непростой.

Важно подчеркнуть, что дальнейшее развитие военного сотрудничества с Россией будет строиться с учетом интересов обеих стран и в полном соответствии с союзническим характером наших отношений.