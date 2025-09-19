МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
В СК сообщили о первой цели подрывника машины на Синявинской улице

Жертвой должен был стать сотрудник СК, который расследовал дела о преступлениях украинского руководства, силовиков и националистов.
Владимир Рубанов 2025-09-19 11:12:55
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

В Москве завершено расследование уголовного дела о теракте на Синявинской улице. Следствие вели СК России по Москве совместно с ФСБ. Евгения Серебрякова* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) обвиняют в подготовке и реализации подрыва машины, а также в незаконном приобретении и изготовлении взрывных веществ.

Преступная группа планировала теракты в Москве для устрашения населения, гибели людей и дестабилизации власти, говорится в сообщении Следственного комитета. Первой целью стал сотрудник СК, который расследовал дела о преступлениях украинского руководства, силовиков и националистов.

Жителя Москвы Евгения Серебрякова* организаторы завербовали в марте 2024 года во время переписки в онлайн-игре. Ему пообещали переезд на Украину, местные документы и вознаграждение от 10 тысяч до 20 тысяч долларов США за теракт.

Серебряков* и другие соучастники разработали план и распределили роли. Москвич должен был установить адрес и распорядок дня следователя, организовать наблюдение за его автомобилем и забрать компоненты самодельного взрывного устройства из тайника.

Устройство планировалось установить под машину вместе со средством слежения, чтобы выполнить дистанционный подрыв. На встрече с организаторами за пределами страны Серебрякову передали 1 400 долларов США на подготовку. Этот теракт не довели до конца, потому что не удалось установить, что следователь сам ездит на этой машине, пояснил обвиняемый.

В мае 2024 года Серебряков организовал наблюдение за участником СВО, сотрудником Минобороны России. Он снял конспиративную квартиру рядом с его домом, вел наблюдение и съемку, а также изготовил взрывное устройство.

Бомба под машину была заложена 24 июля 2024 года. После этого Серебряков* покинул двор. СВУ привел в действие соучастник. При взрыве были ранены сам военнослужащий и его супруга, а также причинен ущерб на 5 млн рублей.

Серебрякова* вскоре задержали в Турции. Уголовное дело против него направлено для передачи в суд. Уголовное дело в отношении организаторов террористической группы и других участников расследуют отдельно.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Москва #взрыв #Автомобиль #Теракт #фсб россии #суд #следствие
