Daily Mail: пассажирский самолет не смог сесть на Корсику из-за уснувшего диспетчера

Пассажирский авиалайнер, следовавший из Парижа на остров Корсика, был вынужден сделать несколько кругов в небе. Это произошло из-за того, что авиадиспетчер уснул на рабочем месте. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

«После того, как сотрудник задремал... самолет... был вынужден в течение 18 минут описывать круги над Средиземным морем», - сообщает Daily Mail.

Сотрудника аэропорта, как сообщает издание, ждал воздушное судно, которое опаздывало на час. На посту он был один и в какой-то момент задремал.

После того, как диспетчера все-таки разбудили, «самолет благополучно приземлился».

Пилот самолета позднее поделился, что с такой ситуацией ему пришлось столкнуться впервые. При этом он рассказал, что все пассажиры воздушного судна отнеслись к ситуации «с юмором».

