Daily Mail: пассажирский самолет не смог сесть на Корсику из-за уснувшего диспетчера

Пилот воздушного судна признался, что с такой ситуацией столкнулся впервые, но пассажиры отнеслись к ней «с юмором».
Сергей Дьячкин 2025-09-18 21:24:06
© Фото: Frank Röderimage, BROKER.com, Global Look Press

Пассажирский авиалайнер, следовавший из Парижа на остров Корсика, был вынужден сделать несколько кругов в небе. Это произошло из-за того, что авиадиспетчер уснул на рабочем месте. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

«После того, как сотрудник задремал... самолет... был вынужден в течение 18 минут описывать круги над Средиземным морем», - сообщает Daily Mail.

Сотрудника аэропорта, как сообщает издание, ждал воздушное судно, которое опаздывало на час. На посту он был один и в какой-то момент задремал.

После того, как диспетчера все-таки разбудили, «самолет благополучно приземлился».

Пилот самолета позднее поделился, что с такой ситуацией ему пришлось столкнуться впервые. При этом он рассказал, что все пассажиры воздушного судна отнеслись к ситуации «с юмором».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что самолет президента США Дональда Трампа, который летел с госвизитом в Англию, опасно приблизился к пассажирскому лайнеру. Это произошло в небе над Нью-Йорком.

#Франция #пассажирский самолет #задержка рейса #авиадиспетчер #Корсика
