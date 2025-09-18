Bloomberg: самолет Трампа чуть не столкнулся с пассажирским над Нью-Йорком

Самолет президента США Дональда Трампа, направляясь в Великобританию, сильно приблизился к пассажирскому борту во время полета над Нью-Йорком. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, на опасное приближение президентского лайнера обратил внимание диспетчер, который отдал команду экипажу пассажирского судна скорректировать курс во избежание столкновения.

Напомним, что глава Белого дома прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый был в 2019 году. Однако Лондон встретил американского президента не с распростертыми объятиями. Британские активисты повсюду транслируют фотографии Трампа с Джеффри Эпштейном, пытаясь задеть американского лидера темой «секс-скандалов с несовершеннолетними». Когда это происходит за пределами США, да еще и в Британии, с которой у Вашингтона весьма тесные связи, дело приобретает совсем другой окрас.