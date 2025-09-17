Уличные протесты и куклы-сувениры: как прошел первый госвизит Трампа в Лондон

Старинная резиденция британской монархии - Виндзорский замок - уже не первый раз становится политическим арт-объектом. Вот и накануне визита президента США Дональда Трампа активисты повсюду транслируют фотографии, на которых Трамп вместе с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном.

Трампа не первый раз пытаются уколоть темой «секс-скандалов с несовершеннолетними», но когда это происходит за пределами США, да еще и в Британии, с которой у Вашингтона весьма тесные связи, дело приобретает совсем другой окрас.

И вышло крайне по-британски: в поистине королевских интерьерах в одном из ресторанов Виндзора одетые в смокинги и платья гости из высших кругов звенят вилками об бокалы в минуты внезапного одиночного пикета против Трампа.

«Очевидно же, что этот человек - сумасшедший! Он сведет нас в могилу!» - заявляет активистка.

Все же остался джентльменский набор у британцев - девушку попросили удалиться, а вот ее напарника удалили силой.

Виндзор - город туристический. На каждом повороте - сувенирные лавки. К ходовым товарам в типичном британском стиле на витринные полки добавили мягкие куклы в виде Трампа.

С еще большим креативом выступила все та же уличная оппозиция: кто-то видит Трампа в образе дикаря, который в качестве добычи прихватил короля Великобритании Карла III. Другие вооружились палестинскими флагами и разного рода лозунгами: Трамп - фашист, диктатор и тиран, который приехал на «5 o'clock tea» - британское чаепитие.

«Когда я услышал, что Трамп приезжает, я очень расстроился. Он здесь с государственным визитом. Мы можем заниматься дипломатией за пределами Виндзора? В Лондоне это можно сделать по телефону», - говорит один из протестующих.

Возмущены приездом Трампа люди разных возрастов, цвета кожи и пола.

«Я считаю неправильным, что Дональд Трамп приезжает к нам со вторым государственным визитом. Его политика в целом ужасна, особенно все, что касается прав женщин и цветного населения», - говорит участница протестов.

Встретили американского лидера по всем стандартам госвизита, но... без красной ковровой дорожки и без высших представителей власти. От самолета сразу к вертолету - никаких передвижений по городу. Оттуда прямиком в посольство США. И довольно короткий комментарий президента о предстоящем визите.

«Приветствую всех! У нас был отличный перелет. Это наш замечательный посол, мы ценим его работу. Я хочу поблагодарить его за теплый прием. У нас был хороший перелет, с нами было много людей. А завтра будет важный день, господин посол», - заявил Трамп.

Он добавил, что король его «давний друг» и его все «уважают и любят».

Трампу хорошо запомнилась прошлая встреча в 2019 году с королем Карлом III, тогда еще принцем Чарльзом - после нее Трамп признался, что в основном говорил и говорил сам Чарльз, и это американского президента очень утомило.

В этот раз в королевской резиденции Трампа с супругой встречает принц Уильям, пунктуально на роскошных «бентли» прибывают и остальные члены монаршей семьи. Король, как пишут ведущие западные СМИ, ярый сторонник «зеленой повестки», и предполагается, что он попробует пролоббировать свои климатические идеи, которые совсем не близки технократу Трампу.

Белый дом перекрыл внешние финансовые влияния в королевство, например «Международный комитет спасения», патроном которого является Карл III, лишился 1,5 миллиардов долларов, ежегодно поступавших из США.



Авторы издания Politico считают, что в этот раз риторику короля будет контролировать правительство премьер-министра Кира Стармера.



«Встреча проходит в момент, когда премьер-министр Кир Стармер, с политической точки зрения, загнан в тупик из-за необходимости поддерживать теплые отношения с США ради торговли, Украины и европейской безопасности. Он избегает открытой критики некоторых позиций Трампа, идущих вразрез с британской повесткой. Правительство Стармера не захочет, чтобы король говорил или делал что-либо, что могло бы нарушить трансатлантическую связь с Америкой», - считает Politico.

Стармер не просто в тупике, а в самом центре нарастающего внутриполитического кризиса. Оппозиция давит, вынимая из закромов самые разные скандальные истории против премьера. А тут еще и Белый дом активно ведет переговоры с лидерами оппозиции, в частности такими евроскептиками как Найджел Фаррадж - идеолог брекзита и ярый противник британской политики по Украине.

И Стармер понимает, для того, чтобы выбить преференции для Лондона и соседней Европы, чтобы показать европейскую сплоченность с Киевом - Трампу нужно предложить что-то очень весомое. Возможно как и европейцам - британцам придется сесть на экономическую иглу и согласиться на невыгодные торговые условия, а взамен получить дружеский американский хлопок по плечу.

Рабочий день американского президента расписан поминутно - посещение могилы Елизаветы II, встреча с представителями католической церкви, пресс-конференция и даже банкет: так настроен ли Белый дом на серьезный диалог с британской элитой?

Ранее политолог Роман Светов поделился мнением, зачем неизвестные вывели фото Трампа и Эпштейна на Виндзорский замок. Британцам нужна была яркая фигура для привлечения внимания. Все знают о разврате западной элиты, считает эксперт, если бы британцы вышли просто с лозунгами, СМИ бы на это не отреагировали, а здесь есть картинка и известное место.