На Московском экономическом форуме назвали рецепт финансового успеха

Участники Московского экономического форума призвали снижать зависимость бюджета страны от нефтегазовых доходов, а также повышать производительность труда.
Олег Калинобродский 2025-09-18 21:13:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Признаков рецессии в экономике России нет, а главные союзники страны - армия, флот и устойчивые финансы. В столице открылся Московский финансовый форум. Первым по видео слово взял председатель правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что Московский форум уже стал авторитетной площадкой для обсуждения финансово-экономической политики нашей страны.

Говоря о достижениях, премьер-министр подчеркнул, что уже несколько лет Россия сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики, а в мире по этому показателю наша страна занимает четвертое место. Сегодня правительство работает над повышением инвестиционной привлекательности России.

«Предстоит решить сложные задачи - повышение уровня жизни граждан, финансовый суверенитет. Только на национальные проекты направят 40 триллионов рублей. Важно наращивать долю не нефтегазовых доходов и инвестиционную привлекательность России. Президент поставил задачу до 2030-го года на 60 процентов», - напомнил Мишустин.

После высоких темпов роста, сегодня наша страна находится в периоде охлаждения экономики. И этот период необходимо пройти плавно, подчеркнул глава Минфина РФ Антон Силуанов. При этом, несмотря на то, что в нашей экономике наблюдается замедление, о рецессии говорить не приходится, отметила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Не надо путать рецессию с замедлением экономики. Замедление экономики происходит, но рецессии нет. Может быть еще подпитывают разговоры о рецессии сложные ситуации в отдельных отраслях - металлургии, угольной промышленности, внешнем спросе», - допустила глава ЦБ РФ

Тему продолжил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что независимо от экономических показателей все социальные льготы и поддержка населения в любом случае сохранятся.

«Московская экономика не может не чувствовать напряженность. Напрямую это сказывается на инвестиционной активности. Но о рецессии говорить не приходится. Умеренный рост сохраняется, но это рост», - сказал Собянин.

Единственный возможный путь достижения высоких темпов роста экономики сегодня - повышение производительности труда, заявила Эльвира Набиуллина. В Москве этот показатель один из самых высоких по России и достигает уровня крупных европейских стран, отметил мэр Москвы.

«Я вот одного не понимаю, почему, если рост производительности труда в Москве, как в Германии или Италии, то почему в обед не выпиваем по бокалу вина в Москве?», - пошутил Силуанов.

В целом же, по России уровень производительность труда ниже европейских стран более чем в полтора раза, заявил Собянин. Как можно решить эту проблему? Микрофон взял Антон Силуанов.

«Мы, получается, помогаем разгильдяям, но не помогаем эффективным. Надо помогать тем, кто тащит. Это как раз и будет тот драйвер, который будет повышать производительность труда. А сегодня что получается? Сегодня можно приходить в Минфин и говорить про предприятие: "Вот, посмотри, у меня долги огромные, спасай". Одно предприятие, второе, третье. Это уже такая политика. Мы большие ресурсы тратим на то, чтобы поддерживать безубыточность, а надо эти ресурсы вкладывать, требуя повышения производительности труда, повышения эффективности, требуя конкурентного продукта», - выступил с инициативой Силуанов.

Еще один вопрос, который обсуждали эксперты - ключевая ставка. Сегодня она составляет 17 процентов и напрямую связана с производительностью труда и уровнем зарплат. Благодаря ключевой ставке государство регулирует инфляцию.

Еще один вопрос, который обсуждали на Московском финансовом форуме - санкции западных стран. Насколько хорошо наша экономика готова к новым вызовам?

«У России союзники - армия, флот и финансы. Нужно снижать зависимость бюджета от нефти и газа. Их доля в следующем году будет 22 процента», - пообещал Силуанов.

Приоритеты бюджета на ближайшие три года - государственные обязательства перед населением и бизнесом, обеспечение обороноспособности и безопасности страны и жителей. А также национальные цели, которые поставил президент, заявил министр финансов. Он также подчеркнул, что наш бюджет должен быть более мускулистым и защищенным от внешних воздействий.

