Силуанов назвал третьего союзника России, кроме армии и флота

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что у РФ три союзника - армия, флот и устойчивые финансы. Об этом он сказал в ходе Московского финансового форума (МФФ).

По мнению Силуанова, российский бюджет должен быть мускулистым, защищенным от внешних воздействий. Важно снизить его зависимость от нефтегазовых доходов.

При подготовке бюджета власти России планируют снижать бюджетную планку, которая является основой для формирования доходов от российских нефти и газа, подчеркнул глава ведомства.

Министр финансов также добавил, что в 2030 году Россия планирует понизить стоимость барреля до 55 долларов. Сегодня цена составляет 60 долларов за баррель.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала не путать рецессию с замедлением экономики. Глава Центробанка подчеркнула, что рецессию нельзя оценивать по одному показателю, в том числе по реальному ВВП.