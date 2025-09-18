МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силуанов назвал третьего союзника России, кроме армии и флота

По мнению политика, сейчас важно снизить зависимость бюджета от нефтегазовых доходов.
Екатерина Пономарева 2025-09-18 14:33:39
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что у РФ три союзника - армия, флот и устойчивые финансы. Об этом он сказал в ходе Московского финансового форума (МФФ).

По мнению Силуанова, российский бюджет должен быть мускулистым, защищенным от внешних воздействий. Важно снизить его зависимость от нефтегазовых доходов.

При подготовке бюджета власти России планируют снижать бюджетную планку, которая является основой для формирования доходов от российских нефти и газа, подчеркнул глава ведомства.

Министр финансов также добавил, что в 2030 году Россия планирует понизить стоимость барреля до 55 долларов. Сегодня цена составляет 60 долларов за баррель.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала не путать рецессию с замедлением экономики. Глава Центробанка подчеркнула, что рецессию нельзя оценивать по одному показателю, в том числе по реальному ВВП. 

#Россия #Экономика #в стране и мире #силуанов #Бюджет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 