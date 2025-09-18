Набиуллина призвала не путать рецессию и замедление экономики

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала не путать рецессию с замедлением экономики. Рецессии в России нет, заявила она на Московском финансовом форуме.

«Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и это не наблюдается», - отметила Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что рецессию нельзя оценивать по одному показателю, в том числе по реальному ВВП. По словам Набиуллиной, рецессия обычно сопровождается падением реальных доходов, высокой безработицей и низкой инфляцией при переохлаждении спроса. Этих признаков в России нет.

Председатель ЦБ сказала, что экономический рост в России продолжается, хоть и «более умеренными темпами». Это следствие периода перегрева экономики, уточнила глава регулятора.

Ранее Владимир Путин отметил, что меры против инфляции приведут к охлаждению экономики. Он отметил важность балансирования на «остром лезвии», чтобы не подорвать макроэкономическую политику и не «заморозить» экономику.