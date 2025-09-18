МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Набиуллина призвала не путать рецессию и замедление экономики

Глава Центробанка подчеркнула, что рецессию нельзя оценивать по одному показателю, в том числе по реальному ВВП.
Владимир Рубанов 2025-09-18 11:47:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала не путать рецессию с замедлением экономики. Рецессии в России нет, заявила она на Московском финансовом форуме.

«Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и это не наблюдается», - отметила Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что рецессию нельзя оценивать по одному показателю, в том числе по реальному ВВП. По словам Набиуллиной, рецессия обычно сопровождается падением реальных доходов, высокой безработицей и низкой инфляцией при переохлаждении спроса. Этих признаков в России нет.

Председатель ЦБ сказала, что экономический рост в России продолжается, хоть и «более умеренными темпами». Это следствие периода перегрева экономики, уточнила глава регулятора.

Ранее Владимир Путин отметил, что меры против инфляции приведут к охлаждению экономики. Он отметил важность балансирования на «остром лезвии», чтобы не подорвать макроэкономическую политику и не «заморозить» экономику.

#Экономика #в стране и мире #ввп #Банк России #рецессия #бизнес #Эльвира Набиуллина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 