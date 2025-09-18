МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: тарифные ограничения могут вводить только США

Президент США Дональд Трамп считает, что вводимые его страной пошлины всегда работают, потому что другим странам просто «некуда деваться».
Сергей Дьячкин 2025-09-18 20:50:21
© Фото: Antti Aimo-Koivisto, Lehtikuva, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что только Соединенные Штаты могут вводить тарифные ограничения. Такое мнение он высказал на встрече с представителями деловых кругов. Вместе с Трампом там присутствовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Мы получаем триллионы долларов за счет пошлин, они оказывают крайне благотворное влияние на экономику нашей страны», - заявил Трамп.

При этом он добавил, что Соединенные Штаты - «единственные, кто может вводить пошлины».

«В нашем случае пошлины работают, поскольку людям просто некуда деваться», - резюмировал Трамп.

Президент США с 16 сентября находится в Великобритании с визитом. 17 сентября его принял в Виндзорском замке английский король Карл III.

Специалист по этикету и деловому протоколу Надежда Коломацкая, рассказала, как в ходе визита Трамп трижды нарушил правила этикета - он опоздал на официальную встречу, дружески хлопнул короля по спине, а в ходе смотра почетного караула обогнал главу Великобритании и пошел впереди него.

