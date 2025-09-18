Эксперт назвала три правила этикета, которые нарушил Трамп в Великобритании

Президент США Дональд Трамп трижды нарушил правила этикета во время госвизита в Великобританию. Об этом рассказала «Звезде» специалист по этикету и деловому протоколу Надежда Коломацкая.

«Нарушения были явными. И опоздание, и дружеское похлопывание, и занятие позиции лидера встречи», - заметила эксперт.

Сначала было легкое 15-минутное опоздание на вертолете, что заставило ждать принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Затем дружеский хлопок по спине короля Карла III - для монархов верх неприличия. А потом Трамп во время смотра почетного караула важно зашагал впереди короля, показав, кто тут «хозяин».

На такого рода мероприятиях действуют нормы и правила протокола, принятые заранее для встречи на высоком уровне. Там прописано, кто хозяин, а кто гость, как они должны себя вести, кто кому подает руку и другие нюансы четко регламентированы.

По словам специалиста по этикету, уже не в первый раз Дональд Трамп обгоняет хозяина встречи. Была такая же история в 2018 году с королевой Елизаветой. Тогда Великобритания отнеслась лояльно к ситуации. Как отреагирует британская сторона сейчас, оценить довольно сложно.

Напомним, в Великобритании Дональду Трампу оказали холодный прием во время его госвизита. Под окнами Виндзорского замка, где остановился американский президент, развернули гигантское фото. На нем был изображен Трамп с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.