МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт назвала три правила этикета, которые нарушил Трамп в Великобритании

Дружеский хлопок по спине короля Карла III - для монархов верх неприличия.
Екатерина Пономарева 2025-09-18 12:01:28
© Фото: i-Images/Pool, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп трижды нарушил правила этикета во время госвизита в Великобританию. Об этом рассказала «Звезде» специалист по этикету и деловому протоколу Надежда Коломацкая.

«Нарушения были явными. И опоздание, и дружеское похлопывание, и занятие позиции лидера встречи», - заметила эксперт.

Сначала было легкое 15-минутное опоздание на вертолете, что заставило ждать принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Затем дружеский хлопок по спине короля Карла III - для монархов верх неприличия. А потом Трамп во время смотра почетного караула важно зашагал впереди короля, показав, кто тут «хозяин».

На такого рода мероприятиях действуют нормы и правила протокола, принятые заранее для встречи на высоком уровне. Там прописано, кто хозяин, а кто гость, как они должны себя вести, кто кому подает руку и другие нюансы четко регламентированы.

По словам специалиста по этикету, уже не в первый раз Дональд Трамп обгоняет хозяина встречи. Была такая же история в 2018 году с королевой Елизаветой. Тогда Великобритания отнеслась лояльно к ситуации. Как отреагирует британская сторона сейчас, оценить довольно сложно.

Напомним, в Великобритании Дональду Трампу оказали холодный прием во время его госвизита. Под окнами Виндзорского замка, где остановился американский президент, развернули гигантское фото. На нем был изображен Трамп с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

#Трамп #Великобритания #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 