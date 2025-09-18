МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Участник пикета во Франции рассказал, почему люди вышли на улицы

По прогнозам французских властей, сегодня в общенациональной забастовке приняли участие около 900 тысяч человек по всей стране.
Арно Перрек 2025-09-18 20:35:58
© Фото: Christopher Walls Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Около 150 человек арестованы во Франции во время национальной забастовки. Ранены семеро полицейских. Пятую Республику охватила вторая волна протестов - люди недовольны политикой жесткой экономии. Манифестанты заблокировали военные заводы, крупные автомагистрали, школы и даже ворвались в здание Минфина.

«У меня есть маленький бизнес в сфере цифровых технологий. Я принадлежу к верхней прослойке среднего класса и прихожу сюда из солидарности с людьми, у которых нет таких же средств, как у меня. Я прихожу ради моих детей, их образования и здоровья. Это касается всех нас, бедных, среднего класса и богатых», - заявил участник протестов Арно Перрек.

На демонстрации есть еда и напитки. Накормить протестующих готовы прямо на манифестации, либо в соседних кафе.

«Сколько нас? 100 тысяч, 200? Я не знаю, может среди нас будет два-три человека, которые подожгут мусорный ящик. Это их мы увидим в новостях, но мы - мирные демонстранты», - подтвердил Перрек.

Сегодня крупные манифестации прошли на улицах Парижа, Марселя, Тулузы и других городов. Требования у людей одно - обратить внимание на французов.

«Мы вышли на демонстрацию из-за инфляции, войны на Украине, растущего расслоению между бедными и богатыми. Правительство не прислушивается к нам, хотя мы его и выбрали, теперь мы хотим оказать на него давление», - признался участник протестов.

По прогнозам властей, сегодня в забастовке приняли участие более миллиона человек по всей стране. Для обеспечения порядка на улицы выведены 80 тысяч полицейских и жандармов. Силовики активно используют слезоточивый газ, дубинки и шумовые гранаты для разгона протестующих. Также задействованы вертолеты и бронетехника.

#Париж #полиция #митинг #аресты #забастовка
