В Париже после стычек с полицией десятки человек задержаны

Полицейские применяют дубинки, слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона протестующих, также используются вертолеты и бронетехника.
Ян Брацкий 2025-09-18 15:43:54
© Фото: Michael Currie, Keystone Press Agency, Global Look Press

Десятки людей задержаны в результате массовых стычек демонстрантов с полицией на улицах Парижа. Сегодня во Франции проходит общенациональная забастовка против мер жесткой экономии, предложенных кабинетом министров.

Погромщики вышли на улицы в Тулузе и Марселе, неспокойно в пригородах Парижа. Как сообщает радиостанция RMC, демонстранты пытаются блокировать правительственные здания и объекты городской инфраструктуры.

Газета Le Parisien пишет о жесткой реакции силовиков, которые активно применяют шумовые гранаты, дубинки и слезоточивый газ для разгона протестующих.

По прогнозам властей, сегодня в забастовке примут участие около 900 тысяч человек по всей стране. Для обеспечения порядка на улицы выведены 80 тысяч полицейских и жандармов, задействованы вертолеты и бронетехника.

#Париж #демонстрация #погромы #полиция #Разгон #забастовка
