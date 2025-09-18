В Париже после стычек с полицией десятки человек задержаны

Десятки людей задержаны в результате массовых стычек демонстрантов с полицией на улицах Парижа. Сегодня во Франции проходит общенациональная забастовка против мер жесткой экономии, предложенных кабинетом министров.

Погромщики вышли на улицы в Тулузе и Марселе, неспокойно в пригородах Парижа. Как сообщает радиостанция RMC, демонстранты пытаются блокировать правительственные здания и объекты городской инфраструктуры.

Газета Le Parisien пишет о жесткой реакции силовиков, которые активно применяют шумовые гранаты, дубинки и слезоточивый газ для разгона протестующих.

По прогнозам властей, сегодня в забастовке примут участие около 900 тысяч человек по всей стране. Для обеспечения порядка на улицы выведены 80 тысяч полицейских и жандармов, задействованы вертолеты и бронетехника.