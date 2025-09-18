МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Главреда Baza Глеба Трифонова перевели из СИЗО под домашний арест

Согласно решению суда, Трифонову разрешено общаться с адвокатом, следователем и близкими родственниками.
Ян Брацкий Артём Желтиков 2025-09-18 16:44:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения главреду Baza Глебу Трифонову на домашний арест. До этого он содержался в следственном изоляторе.

«Меру пресечения в отношении Глеба Трифонова продлить в виде домашнего ареста сроком до 20 октября», - сказала судья.

Согласно решению суда, Трифонову разрешено общаться с адвокатом, следователем и близкими родственниками. Перед началом заседания журналист успел пообщаться с коллегами. Трифонов поблагодарил знакомых за поддержку.

Напомним, Трифонов и его коллега Татьяна Лукьянова подозреваются в даче взяток группой лиц сотрудникам полиции в обмен на получение служебной информации.

Трифонова арестовали 23 июля. Следствие полагает, что он платил деньги силовикам из Краснодара, Красноярска и Белгорода. В офисе и квартире Трифонова прошли обыски.  Позже правоохранители задержали еще пятерых журналистов и троих сотрудников полиции.

#журналист #база #суд #СИЗО #взятка #Домашний арест #глеб трифонов
