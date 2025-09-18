МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Адвокат подтвердил просьбу СК о переводе главреда Baza под домашний арест

Следователи попросили смягчить меру пресечения двум журналистам.
Владимир Рубанов 2025-09-18 12:15:05
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Следственный комитет попросил перевести главреда Baza Глеба Трифонова и продюсера Telegram-канала Татьяну Лукьянову под домашний арест. Это следует из картотеки Замоскворецкого суда Москвы.

Адвокат Глеба Трифонова Алексей Михальчик подтвердил «Звезде» достоверность этой информации и отказался от дальнейших комментариев.

Трифонова обвиняют в даче взятки. Его арестовали 23 июля. Следствие считает, что главред канала платил деньги полицейским из Краснодара, Красноярска и Белгорода. За это они присылали редакции служебную информацию.

В СИЗО также отправили продюсера Baza Татьяну Лукьянову. На следующий день под стражу взяли обвиняемых в получении взяток полицейских. Защита Трифонова обжаловала его арест.

