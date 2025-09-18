МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гаглоев: Южная Осетия превратилась в территорию новых возможностей

В республике отремонтированы сотни километров дорог, построены современные школы и больницы.
Владимир Рубанов 2025-09-18 14:22:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Южная Осетия с участием России смогла преодолеть труднейший путь восстановления. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев.

По его словам, республика возродилась из руин и превратилась в территорию новых возможностей.

«Южная Осетия встала на ноги, восстановила инфраструктуру, создала основу для устойчивого роста», - сказал Гаглоев в ходе выступления на открытии форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций».

В республике отремонтированы сотни километров дорог, построены современные школы и больницы, укреплены объекты жизнеобеспечения, добавил он.

Союз с Россией стал залогом безопасности и развития, заявил ранее глава республики. По его словам, Южная Осетия последовательно отстаивает свои интересы на международной арене.

Гаглоев напомнил, что подписан и ратифицирован договор о развитии военно-технического сотрудничества с Россией. Формируется единое пространство обороны и безопасности. Совместные учения с ВС РФ будут продолжены.

Южная Осетия отметит 20 сентября День республики. В Цхинвале 18 сентября открылся Международный экономический форум. На мероприятии ожидается не менее 2 000 участников из Южной Осетии, России, Абхазии, Никарагуа и Венесуэлы.

#в стране и мире #Южная Осетия #экономический форум #день республики #независимость #алан гаглоев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 