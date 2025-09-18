Гаглоев: Южная Осетия превратилась в территорию новых возможностей

Южная Осетия с участием России смогла преодолеть труднейший путь восстановления. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев.

По его словам, республика возродилась из руин и превратилась в территорию новых возможностей.

«Южная Осетия встала на ноги, восстановила инфраструктуру, создала основу для устойчивого роста», - сказал Гаглоев в ходе выступления на открытии форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций».

В республике отремонтированы сотни километров дорог, построены современные школы и больницы, укреплены объекты жизнеобеспечения, добавил он.

Союз с Россией стал залогом безопасности и развития, заявил ранее глава республики. По его словам, Южная Осетия последовательно отстаивает свои интересы на международной арене.

Гаглоев напомнил, что подписан и ратифицирован договор о развитии военно-технического сотрудничества с Россией. Формируется единое пространство обороны и безопасности. Совместные учения с ВС РФ будут продолжены.

Южная Осетия отметит 20 сентября День республики. В Цхинвале 18 сентября открылся Международный экономический форум. На мероприятии ожидается не менее 2 000 участников из Южной Осетии, России, Абхазии, Никарагуа и Венесуэлы.