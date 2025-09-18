МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россия и Украина передали друг другу тела погибших военнослужащих

Москва вернула Киеву 1 000 тел, а украинская сторона отдала РФ 24 тела.
Тимур Шерзад 2025-09-18 15:48:55
© Фото: Архивное фото, Кирилл Зыков, РИА Новости

Российская Федерация и Украина передали друг другу тела погибших военнослужащих. Об этом сообщил источник «Звезды».

Уточняется, что российская сторона передала Украине 1 000 тел погибших. В то же время Киев вернул Москве 24 тела. 

Ранее про обмен тел сообщалось 19 августа, в тот раз Россия также передала в распоряжение украинской стороны 1 000 тел. Киев тогда отдал Российской Федерации 19 тел.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заметила, что Киев отказывается забрать живых пленных украинцев. Также, по ее словам, Украина не желает принимать и своих погибших, и в августе ее удалось заставить забрать тела «еле-еле».

