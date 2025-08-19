МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова заявила, что Киев отказывается забрать живых пленных украинцев

Сегодня стало известно о новом обмене - украинской стороне передали еще тысячу тел погибших украинских военных.
Лиза Губина 2025-08-19 19:47:49
© Фото: Juan Moreno Keystone Press Agency Global Look Press

Власти Украины «не желают забирать» военнопленных и тела убитых солдат ВСУ в рамках обменов с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают», - написала высокопоставленный дипломат в своем Telegram.

Тем самым она ответила послу Украины в Варшаве Василию Боднару, который заявил, что Киев нужен НАТО, так как знает, «как убивать русских». В ответ Захарова предложила забрать пленных украинцев.

Напомним, сегодня стало известно, что Москва передала еще тысячу тел погибших украинских военных в соответствии со стамбульскими договоренностями. России же передали 19 тел.

Регулярные санитарные обмены начались после встречи в Стамбуле в июне текущего года. Однако первые контакты происходили с задержкой из-за украинской стороны - рефрижераторы были вынуждены стоять на границе в ожидании ответа от Киева, который перестал в какой-то момент выходить на связь.

