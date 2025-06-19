Балицкий: передача тел боевиков показывает реальный масштаб потерь ВСУ

Передача тел украинских боевиков Киеву показывает миру реальный масштаб потерь ВСУ. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Показываем реальный масштаб того, что путем обмана, путем всяких ТЦК, заманивших себе в свою ловушку людей, которые взяли в руки оружие, сколько их пропало. Они же все рассказывают, что они в плену. То есть мы говорим правду», - сказал глава региона.

Балицкий убежден, что такой обмен должен был произойти, потому что это правильно с точки зрения веры - родные и близкие погибших должны иметь возможность предать тела земле или похоронить их в соответствии со своей религией.

Ранее на российско-украинских переговорах 2 июня в Стамбуле стороны договорились о передаче Москвой тел 6 000 военнослужащих. Однако Киев забрал первые 1 212 тел лишь 11 июня, взамен было передано 27 тел погибших россиян. После этого российская сторона трижды передала Украине по 1 200 тел в период с 13 по 16 июня.