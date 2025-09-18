Прямая линия и пресс-конференция с Путиным пройдут в декабре

Прямая линия Владимира Путина состоится в декабре 2025 года. Она будет объединена с большой пресс-конференцией, сообщил пресс-секретарь президента России журналисту Life Александру Юнашеву. Точная дата этого мероприятия пока не названа.

Ранее глава государства поручил правительству и своей администрации начать подготовку новой прямой линии. Путин отметил актуальность и важность этого формата, назвав его не просто масштабным соцопросом.

Президент отметил, что прямая линия позволяет получить живую обратную связь с людьми и выявлять самые острые проблемы. Он призвал максимально разбюрократизировать работу с обращениями граждан.

Первая большая пресс-конференция Путина состоялась в июле, а первая прямая линия - в декабре 2001 года. С 2023-го оба эти мероприятия проводятся в объединенном формате.

Предыдущая прямая линия прошла 19 декабря 2024 года. Она также была совмещена с большой пресс-конференцией. Президенту поступило больше двух миллионов обращений. Их главные темы - социально-экономическая ситуация, здравоохранение, поддержка семей, спецоперация и международная обстановка.