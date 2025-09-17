Путин поручил начать подготовку к прямой линии

Президент Владимир Путин поручил правительству и своей администрации начать подготовку к проведению прямой линии. Глава государства назвал этот формат нужным и своевременным, а также призвал максимально разбюрократизировать работу с обращениями граждан.

«Это не просто масштабный соцопрос... Это живая обратная связь с людьми, которая помогает выявлять наиболее острые проблемы на данный момент времени и реагировать на запросы людей. Нужно сделать все, чтобы эта работа была максимально разбюрократизирована», - потребовал Путин.

Прямую линию с президентом Кремль анонсировал еще в апреле. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал данный формат ценным и востребованным.

Напомним, с 2001 года прямая линия с президентом 18 раз состоялась как отдельное мероприятие и трижды была совмещена с большой пресс-конференцией, в ходе которой журналисты могли задать российскому лидеру интересующие их вопросы. В 2024 году диалог с президентом длился 4 часа 27 минут.