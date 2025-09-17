МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поручил начать подготовку к прямой линии

Прямую линию с президентом Кремль анонсировал в апреле, назвав данный формат ценным и востребованным.
Ян Брацкий 2025-09-17 17:29:55
© Фото: Bai Xueqi, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин поручил правительству и своей администрации начать подготовку к проведению прямой линии. Глава государства назвал этот формат нужным и своевременным, а также призвал максимально разбюрократизировать работу с обращениями граждан.

«Это не просто масштабный соцопрос... Это живая обратная связь с людьми, которая помогает выявлять наиболее острые проблемы на данный момент времени и реагировать на запросы людей. Нужно сделать все, чтобы эта работа была максимально разбюрократизирована», - потребовал Путин.

Прямую линию с президентом Кремль анонсировал еще в апреле. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал данный формат ценным и востребованным.

Напомним, с 2001 года прямая линия с президентом 18 раз состоялась как отдельное мероприятие и трижды была совмещена с большой пресс-конференцией, в ходе которой журналисты могли задать российскому лидеру интересующие их вопросы. В 2024 году диалог с президентом длился 4 часа 27 минут.

#в стране и мире #Путин #прямая линия #Кремль #Президент #правительство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 