Times: Израиль перестанет сотрудничать с Лондоном, если он признает Палестину

Израиль может прекратить сотрудничество с Лондоном в сфере обороны и безопасности, если Великобритания признает Палестину. Об этом сообщает газета Times, ссылаясь на дипломатические источники.

Власти Израиля рассматривают это, как один из вариантов действия, если Великобритания продолжит процесс признания Палестины в следующем месяце.

«Израиль ценит своё партнерство с Великобританией, но недавние решения означают, что он находится под давлением, и Великобритания может многое потерять, если правительство Израиля решит предпринять ответные шаги», - пишет издание.

Разведка Израиля за последние два года предоставляла очень важную информацию спецслужбам Великобритании. Благодаря этому, были проведены две крупнейшие контртеррористические операции. Также Британия использовала беспилотники в Ираке и Афганистане для разведки. Военное оборудование Израиля много раз спасало жизни британцам.

Напомним, в Великобритании заявили о готовности признать Палестину в сентябре. Британия угрожала Израилю признанием страны, если будут нарушения соглашения о перемирии в секторе Газа.