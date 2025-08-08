МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Times: Израиль перестанет сотрудничать с Лондоном, если он признает Палестину

Власти Израиля рассматривают это, как один из вариантов действия, если Великобритания продолжит процесс признания Палестины в следующем месяце.
Екатерина Пономарева 2025-08-08 07:17:50
© Фото: Алексей Даничев, Global look press

Израиль может прекратить сотрудничество с Лондоном в сфере обороны и безопасности, если Великобритания признает Палестину. Об этом сообщает газета Times, ссылаясь на дипломатические источники.

Власти Израиля рассматривают это, как один из вариантов действия, если Великобритания продолжит процесс признания Палестины в следующем месяце.

 «Израиль ценит своё партнерство с Великобританией, но недавние решения означают, что он находится под давлением, и Великобритания может многое потерять, если правительство Израиля решит предпринять ответные шаги», - пишет издание.

Разведка Израиля за последние два года предоставляла очень важную информацию спецслужбам Великобритании. Благодаря этому, были проведены две крупнейшие контртеррористические операции. Также Британия использовала беспилотники в Ираке и Афганистане для разведки. Военное оборудование Израиля много раз спасало жизни британцам.

Напомним, в Великобритании заявили о готовности признать Палестину в сентябре. Британия угрожала Израилю признанием страны, если будут  нарушения соглашения о перемирии в секторе Газа.

#Израиль #Великобритания #палестина #лондон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 