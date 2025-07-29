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В Великобритании заявили о готовности признать Палестину в сентябре

В Лондоне потребовали соблюдать соглашение о перемирии.
Константин Денисов 2025-07-29 20:09:03
© Фото: Dinendra Haria, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Британия пригрозила Израилю признанием Палестины перед Генассамблеей ООН в сентябре в случае нарушения соглашения о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации британского премьера Кира Стармера.

«Мы полны решимости защищать жизнеспособность решения о двух государствах, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН, если израильское правительство не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе», - говорится в выдержке из письма большого количества бывших британских дипломатов Стармеру.

Также подписавшие письмо возложили на Израиль ответственность за установление прочного мира и решение о доступе местного населения к гуманитарной помощи.

Напомним, что в регионе наблюдается голод, в результате которого только официально погиб 21 ребенок в возрасте до пяти лет.

#в стране и мире #ООН #Израиль #Великобритания #сектор Газа #палестина #Голод
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