Свинцов объяснил инициативу создания специальных сим-карт для детей до 14

Парламентарий считает, что инициатива поможет сделать ответственными за контент, который может посмотреть ребенок, не только родителей, но и операторов связи.
Сергей Дьячкин 2025-09-17 17:38:19
© Фото: Thomas Trutschel, Photothek Media Lab, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Минцифры разрабатывает механизм оформления сим-карт для детей младше 14 лет, имеющих средства фильтрации контента. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов объяснил, в чем суть этой инициативы.

«В 14 лет человек получает паспорт, уже сразу можно на него оформить сим-карту. Но эта сим-карта должна быть максимально ограничена в своих возможностях», - объяснил Свинцов.

Он добавил, что контент должен будет фильтроваться уже на стадии непосредственно оператора связи. Таким образом, ребенок с 14 до 18 лет в принципе не сможет посмотреть через такую карту какой-либо взрослый контент или сделать покупки.

«Эту сим-карту нужно максимально ограничить в возможностях, чтоб ребенок не мог взять кредит. Покупки - да, можно. Но только на тех ресурсах, которые сам родитель разрешит, и на ту сумму, которую он разрешит», - объяснил Свинцов.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике считает, что это «важная и чувствительная мера» для того, чтобы не только родители были ответственны за контент, который потребляет ребенок, но и сам оператор связи, мобильный оператор.

Свинцов добавил, что если речь идет об операторах широкополосного доступа в Интернет, тоже должен быть «специальный аккаунт», чтобы оператор мог следить за трафиком и контентом, который потребляет ребенок.

Ранее зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал ситуацию вокруг борьбы со спам-звонками. Многие компании и абоненты столкнулись с проблемами, когда у россиян появилась возможность установить полный запрет на рекламные обзвоны. Свинцов рекомендовал установку мессенджера MAX, который он назвал «окном в мир порядка и честности», дающим стопроцентную гарантию от мошенничества.

#информационная безопасность #наш эксклюзив #Минцифры РФ #сим-карты #Андрей Свинцов
