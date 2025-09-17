МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Аудитория платформы MAX превысила 35 миллионов человек

Глава VK Владимир Кириенко рассказал, что сейчас в MAX ежедневно совершается 15 миллионов звонков. За последний месяц показатель вырос более чем в 100 раз.
Сергей Дьячкин 2025-09-17 15:39:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Число пользователей отечественной платформы для общения MAX превысило 35 миллионов. Об этом рассказал генеральный директор технологической корпорации VK Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week.

Он сообщил, что с начала запуска платформы, который состоялся летом, количество зарегистрированных пользователей регулярно увеличивалось.

«На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек. Напомним, буквально в начале июня мы стартовали со значения около 100-200 тысяч», - сообщил глава VK.

Кириенко добавил, что популярность приложения растет не только среди взрослой, но и среди молодой аудитории. Сейчас на платформе совершается около 15 миллионов звонков ежедневно. Этот показатель вырос за последний месяц более чем в 100 раз.

Генеральный директор VK рассказал о старте открытого тестирования каналов. Теперь их смогут запустить авторы, имеющие аудиторию более 10 тысяч человек и зарегистрированные в реестре Роскомнадзора.

В марте компанией VK была запущена бета-версия приложения для общения, звонков, передачи голосовых сообщений и файлов до 4 Gb. Приложение можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.

В MAX уже можно подписываться на каналы, ставить реакции. Можно закреплять каналы в списке чатов и объединять в папки. Кроме того, доступна настройка уведомлений. Анонсировано, что в скором времени появится возможность подключения к «Госуслугам».

В приложении заработает цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов. Образовательное пространство Сферум в MAX уже используется педагогами, учащимися и родителями в 20 областях России. Одной из будущих важных функций MAX станет возможность онлайн-записи на прием к врачу. С этой целью внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.

Ранее председатель комитета Госдумы по инфополитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что приложение для общения MAX станет обязательным для предустановки на все планшеты и смартфоны в РФ. Таким образом, у покупателей сразу будет гарантированный доступ к доверенному способу связи.

Напомним, что «Звезда» тоже представлена в MAX. Вы можете подписаться на нас, перейдя по ссылке.

 

#информационные технологии #информационная политика #VK #владимир кириенко #Мессенджер MAX
